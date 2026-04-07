Pijan i pod utjecajem droga izazvao nesreću u Kninu, potom divljao i vrijeđao policiju

Jučer, 6. travnja oko 20,30 sati u Kninu, na Trgu Oluje, dogodila se prometna nesreća u kojoj su tri osobe ozlijeđene.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 36-godišnjak, upravljajući osobnim vozilom zagrebačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,67 promila, ulaskom u kružni tok nije prilagodio brzinu osobinama i stanju ceste, kao i gustoći prometa, uslijed čega je prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio teretnog vozila šibenskih registarskih oznaka koje se nalazilo u kružnom toku.

U Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu 66-godišnjem vozaču teretnog vozila i 65-godišnjoj putnici iz istog vozila konstatirane su lakše tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije u teške ozljede.

Zbog sumnje da 36-godišnjak upravlja vozilom i pod utjecajem droga, ponuđeno mu je preliminarno testiranje prilikom kojeg je utvrđena prisutnost droge u organizmu, nakon čega mu je ponuđen stručni pregled u zdravstvenoj ustanovi radi uzimanja potrebnih uzoraka, što je odbio.

Neposredno nakon prometne nesreće došlo je do narušavanja javnog reda i mira tako što je 36-godišnjak udarao nogama u vozilo kojim je prethodno upravljao te pokušao oštetiti betonsku vazu za cvijeće, pri čemu je vikao i omalovažavao policijske službenike. Budući da s protupravnim ponašanjem nije prestao ni nakon izdanih upozorenja i zapovijedi, policijski službenici su nad njim primijenili sredstva prisile.

U Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu 36-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede koje su nastupile kao posljedica prometne nesreće te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira protiv 36-godišnjaka bit će podnesen optužni prijedlog.