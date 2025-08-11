Pijan i drogiran vozio splitskim ulicama, odbio liječnički pregled. Sud ga pustio na slobodu!

U nedjelju, oko 1,45 sati na području Splita policijski službenici prometne policije zaustavili su 35-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija od 1,05 g/kg, a nakon provedenog preliminarnog testiranja na prisutnost droge u organizmu koji je bio pozitivan, odbio je da se obavi liječnički pregled koji bi potvrdio sumnje da upravlja vozilom pod utjecajem droge. Od vozača je privremeno oduzeto osobno vozilo kako bi ga se spriječilo u činjenju daljnjih prekršaja.

Uhićen je i odveden na sud kojemu je predloženo da vozaču odredi zadržavanje jer je do sada dva puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje u alkoholiziranom stanju i radi se o ponavljaču jednog od najtežih prometnih prekršaja.

Sudu je predloženo da ga kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana, novčanom kaznom od 1.500 eura, da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od dvije godine i da mu se trajno oduzme vozilo. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti će biti naknadno donesena.