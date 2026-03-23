Pijan i bez vozačke opet za volanom: Recidivist završio u zatvoru

U petak, 20. ožujka oko 15:45 sati na području Trogira, policija je zaustavila 37-godišnjeg vozača za kojeg je utvrđeno da je vozio pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,45 promila, a odbio je i testiranje na prisutnost droge.

Riječ je o višestrukom prometnom prekršitelju kojem je ranije ukinuta vozačka dozvola zbog negativnih bodova, pa do veljače 2027. godine nema pravo ponovno polagati vozački ispit. Unatoč tome, vozio je prije nego što je ponovno stekao to pravo.

U posljednje dvije godine već je dva puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola, dok su još dva postupka u tijeku. Od 2017. godine kontinuirano i teško krši prometne propise.

Uhićen je i priveden na sud, a privremeno mu je oduzeto vozilo marke Mercedes. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje kako bi se spriječilo daljnje opasno ponašanje, izrekne kazna zatvora od 30 dana, novčana kazna te zabrana upravljanja vozilom na godinu dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od sedam dana, nakon čega je predan u zatvor.