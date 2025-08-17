Pijan i bez vozačke izazvao nesreću, sudu predložen zatvor i zabrana upravljanja vozilom

U petak, 15. kolovoza oko 03.30 sati na lokalnoj cesti LC-63112, između mjesta Galovac i Zemunik Donji, 41-godišnjak je pod utjecajem alkohola u organizmu od 1,32 g/kg, bez da je koristio sigurnosni pojas upravljao automobilom zagrebačkih registarskih oznaka te svoje vozilo u kretanju nije držao na sredini obilježene prometne trake uslijed čega vozilom prelazi na lijevu stranu kolnika i sa prednjim dijelom vozila udara u metalnu zaštitnu ogradu. U prometnoj nesreći je nastupila materijalna šteta.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta.

Nakon prekršajne obrade vozač je odveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.