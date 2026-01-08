Pijan i bez vozačke dozvole: Policija u Tugarama zaustavila 55-godišnjaka

U ponedjeljak, 5. siječnja 2026. g. oko 15:12 sati u mjestu Tugare policijski službenici Policijske postaje Omiš zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 55-godišnjak u alkoholiziranom stanju. Izmjerena mu je koncentracija od 1,86 g/kg. Isključen je iz prometa i doveden u prostorije policije gdje je zadržan do otrježnjenja. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da je upravljao vozilom prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova. Nakon otrježnjenja je uhićen i priveden na prekršajni sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje zbog realne mogućnosti ponavljanja prekršaja, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.

Sud ga je pustio na slobodu i predmet stavio u redovan postupak.