Pijan Audijem prošao kroz crveno i ubio obitelj s djetetom

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći sa subote na nedjelju na raskrižju ulica Heroja s Košara i Omladinskih brigada u Novom Beogradu poginule su tri osobe – majka D.K. (1987.), otac B.Ž. (1982.), koji je bio prometni policajac, te njihovo dijete Ž.M. (2016.), prenosi Nova.rs.

Prema prvim informacijama iz istrage, nesreću je izazvao 24-godišnji Nikola Đ., državljanin Bosne i Hercegovine, koji je upravljao automobilom marke Audi s bosanskohercegovačkim registarskim oznakama. Vozač je, prema navodima policije, velikom brzinom prošao kroz crveno svjetlo i izravno se sudario s vozilom u kojem se nalazila obitelj. U Audiju se nalazio i suvozač, također državljanin BiH.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je Nikola Đ. imao 1,17 promila alkohola u krvi. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog teškog kaznenog djela protiv sigurnosti javnog prometa.

Na mjesto nesreće odmah su izašle sve hitne službe, no unatoč brzoj intervenciji i naporima liječnika, obitelji nije bilo spasa. Policija nastavlja s očevidom kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

Jedan od svjedoka događaja izjavio je za Blic da je vozač Audija „proletio kroz crveno svjetlo i direktno udario u automobil u kojem je bila obitelj“. Svjedok je dodao kako je prizor bio „nešto najjezovitije što je ikad vidio“.