Pia Vučinić propustila prvi slalom: "Pala je u nesvijest nakon doping-kontrole"

Hrvatska skijašica Pia Vučinić nije uspjela završiti prvu vožnju slaloma u Cortini d’Ampezzo na Zimskim olimpijskim igrama. Šesnaestogodišnja debitantica pogriješila je na stazi i pregazila jedna vrata, čime je za nju natjecanje završilo prije nego što se nadala, piše Gol.hr.

Nakon izlaska sa staze nije tražila opravdanja, već je smireno poručila: "Događalo se i mnogima drugima", naglašavajući da će joj sam nastup, bez obzira na ishod, biti važno iskustvo u nastavku karijere.

No kako je otkrio direktor hrvatske reprezentacije Vedran Pavlek, Vučinić je u utrku ušla nakon iznimno zahtjevnog dana.

"Jučer je Piji došla doping-kontrola, vadili su joj krv, a onda je pala u nesvijest. Zato je propustila i posljednji trening uoči utrke." kazao je Pavlek, dajući dodatni kontekst njezina nastupa.

U istoj utrci nastupile su i iskusnije hrvatske predstavnice. Zrinka Ljutić napravila je veliku grešku, ali je uspjela završiti drugu vožnju lošim plasmanom na oproštaju od ZOI-a. Leona Popović također je izborila drugu vožnju, ali je pred samim ciljem promašila vrata te zaradila diskvalifikaciju.