Poginula pješakinja u Slavoniji: Vozač teretnjaka udario tri žene pa pobjegao

U teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak oko 20.30 sati dogodila u Babinoj Gredi smrtno je stradala jedna žena, dok su dvije pješakinje lakše ozlijeđene. Na njih je naletio 40-godišnji vozač teretnog vozila koji je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, no policija ga je ubrzo pronašla.

Prešao na suprotnu stranu kolnika i udario pješakinje

Prema policijskom izvješću, nesreću je izazvao 40-godišnjak koji je upravljao teretnim automobilom njemačkih registarskih oznaka. Kršeći prometne propise, u jednom je trenutku prešao na lijevu stranu kolnika te udario tri pješakinje koje su se kretale uz rub ceste iz suprotnog smjera.

Pobjegao bez zaustavljanja i pružanja pomoći

Nakon naleta vozač se nije zaustavio niti je pružio pomoć ozlijeđenima, već je napustio mjesto nesreće. Policijski službenici nedugo potom pronašli su i njega i teretno vozilo koje se dovodi u vezu s ovim događajem.

U nesreći je 75-godišnjakinja od zadobivenih ozljeda preminula u bolnici. Druge dvije pješakinje, u dobi od 61 i 47 godina, zadobile su lake tjelesne ozljede. Očevid na mjestu događaja vodila je županijska državna odvjetnica, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove teške prometne nesreće.