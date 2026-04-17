Danas igra Hajduk

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 17.45 sati igraju protiv Slaven Belupa u Koprivnici utakmicu 30. kola SuperSport HNL.

Bijeli se nalaze u nizu od četiri vezane pobjede te trenutačno zauzimaju drugo mjestu prvenstvene tablice s 59 osvojenih bodova, 10 manje od vodećeg Dinama i 18 više od trećeplasirane Rijeke. U posljednjem susretu Hajduk je s 1:0 svladao Goricu na Poljudu, a jedini pogodak postigao je Marko Livaja.

Slaven Belupo kojeg vodi trener Mario Gregurina nalazi se na petom mjestu prvenstvene tablice s 36 osvojenih bodova. U zadnjem kolu s 2:1 su poraženi u gostima kod Varaždina.

Hajduk je slavio u dva od tri ovosezonska ogleda sa Slaven Belupom. U kolovozu su Bijeli na Poljudu pobijedili s 3:0, zatim je u studenom u Koprivnici odigrana utakmica bez pogodaka, a u veljači je Hajduk opet na Poljudu bio bolji s 2:0.

Glavni sudac je Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Starčević iz Bjelovara i Dario Kolarević iz Zagreba, a četvrti sudac je Filip Dragašević iz Zagreba. VAR sudac je Fran Jović iz Zagreba, a asistent VAR suca Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline.