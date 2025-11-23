Petra Goleš osvojila broncu na olimpijskim igrama gluhih

Članica splitskog taekwondo kluba Marjan Petra Goleš osvojila je brončano odličje na olimpijskim igrama gluhih koje se održavaju u Tokiju. Petra je u kategoriji do 49 kilograma startala pobjedama u osmini finala 2:0 protiv Tsz Ying Chan iz Hong Konga i četvrtfinalu 2:0 protiv Iranke Mohadeseh Gholami da bi nakon polufinalnog poraza od Ruskinje Madine Satushieve 1:2 čekala borbu za broncu kroz repasaž. U borbi za medalju Splićanka je s 2:1 u rundama pobijedila Libanonku Saru Salibu.

Petri Goleš je ovo treća velika medalja, nakon naslova svjetske prvakinje u Bishkeku prošle godine i olimpijskog srebra u Brazilu prije četiri godine sad je u Tokiju stigla do olimpijske bronce.

Ujedno je ovo i deveta olimpijska medalja za Splitski Marjan, četiri su osvojene na ljetnim olimpijskim igrama, Lucije Zaninović, Matee Jelić, Tonija Kanaeta i Lene Stojković. Dvije su osvojile Ivana Babić i Lena Stojković na olimpijskim igrama za mlade dok je ovo treća olimpijska medalja za gluhe nakon zlata Matee Kolovrat odnosno srebra Petre Goleš.

Petri Goleš je kao trener sjedio Lovre Brečić i ovo je prva velika medalja Brečića kao trenera koji je dosad osvajao mnoge velike medalje kao sportaš i bio prvak Europe u svim uzrasnim kategorijama.

Sutra na tatami izlazi braniteljica naslova Matea Kolovrat kojoj će sjedit trenerica Ana Zaninović, dvostruka olimpijka, svjetska i europska prvakinja u taekwondou.

S njima je u Tokiju i Veljko Laura koji je nakon svjetskog prvenstva u Ekvatorijalnoj Gvineji, potom europskog juniorskog prvenstva u Švicarskoj stigao do Tokija i svog trećeg natjecanja u nizu bez dolaska u Split.