Peto godišnje doba počinje u Kaštelima ove subote. Evo što nas očekuje u vrijeme karnevala

Peto godišnje doba je pred nama, vrijeme karnevala, maski, plesa i zabave polako kuca na vrata. U Kaštelima se već užurbano priprema za nadolazeće karnevale, a kako su Kaštela grad čiji su karnevali poznati širom Lijepe naše krenuli smo istražiti što vas to očekuje u ovo karnevalsko vrijeme. Tri karnevalska društva, KPU Kampanel, KU Polantana i KKU Poklade – Donja Kaštela nude bogat program te obilje smijeha i zabave. Sve počinje već ove subote kad sva tri društva izvršavaju primopredaju ključeva Grada i počinje njihova vladavina.

KU Polantana prva kreće sa svojim karnevalom, pa nas tako 25. siječnja očekuje 28. Dičji krnjeval, a 8. veljače je 31. Kambelovski krnjeval i 20. Županijske maškare.

Sućurani svoj karneval spremaju za 14. veljače kad će povorka u 15 sati krenuti s pokojne Pilane do sućuraške rive, a organizatori pozivaju sve velike i male Sućurane da im se pridruže u povorci.

- Svi ljudi dobre volje i zabave neka nam se pridruže na našem krnjevalu. Ispunit ćemo ulice Sućurca smijon, šarenim maskama i dobron zabavom - poručuju iz Kampanela.

KKU Poklade već tradicionalno, na pokladni utorak, 17. veljače, organiziraju 213. Donjokaštelanski krnjeval u 15:30 iz Nehaja, preko rive do porta u Kaštel Starom. Velikom krnjevalu prethodit će 45. Dičji krnjeval koji će se održati 1. veljače u 13 sati iz Lucijinog puta. Na pokladni utorak KKU Poklade za sve sudionike i ljubitelje dobre zabave pod maskama organiziraju maskenbal u 20 sati.

I ove godine Kaštelane i sve njihove goste očekuje luda zabava pod maskama i moto – ''Teško je u Kaštelim' ostarit' a ne poludit'.