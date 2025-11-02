Peternel poručio Šprajcu: "Vidimo se na sudu"

Igor Peternel, hrvatski političar i potpredsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje, na Facebooku je poručio Zoranu Šprajcu da se vide na sudu. Kako je napisao, planira tužiti i Šprajca i njegovu medijsku kuću jer se "trebaju bontonizirati".

"Drže te na televiziji iz samilosti"

"Zorane Šprajc, ex Jovanović, vidimo se na sudu. Bit će mi zadovoljstvo kao dupeglavcu oguliti tebe osobno, ali i tvoju firmu pa donirati taj novac onima kojima treba. Treba vas malo 'bontonizirati'.

Jedino što ti može uštedjeti nešto novca je činjenica da si potpuno irelevantan, neduhovit, malo tko te sluša i gleda, Mojmira ti je sve uzela, a drže te na toj televiziji u bezveznom terminu iz čiste samilosti", napisao je Peternel.

Šprajc ga nazvao dupeglavcem

U emisiji Stanje nacije koja je emitirana 31. listopada Zoran Šprajc osvrnuo se na okrugli stol s temom Jasenovca, koji je održan u Hrvatskom saboru. Budući da je organizator tog okruglog stola Peternelova stranka, spomenuo je i DOMiNO, ali i samog Peternela, komentirajući njegovo presađivanje kose. To je, kako se čini iz Peternelove objave, povod za najavljenu tužbu.

"Da čujemo što kaže jedan od lidera te nekrofilske stranke. On je nedavno presadio kosu pa je možda sada nešto pametniji", rekao je Šprajc, a nakon toga pustio Peternelov govor, prenosi Index.

"A, ništa od pameti, izgleda da je operacija presađivanja kose krivo odrađena. To je inače danas sasvim obična stvar, ali obično se presađuju dlake s tjemena glave, ali kod gospodina Peternela očito su koristili dlake nešto niže, s dupeta, pa mu se onda s dlakama za glavu primilo i cijelo dupe, zato takve ljude zovemo dupeglavci. Jako je važno da takve zahvate ne radite na prvom kiosku do kojeg vas odvede Turkish Hairlines, da ne ispadnete dupeglavac", prokomentirao je Šprajc nakon toga.