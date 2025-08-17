Peternel: "Hitna je leš Njemice na Pašmanu ostavila na cesti, tamo je bio satima"

Na otoku Pašmanu jučer je preminula 76-godišnja turistkinja iz Njemačke. Ženi je pozlilo na plaži, a iako su je liječnici hitne pomoći pokušali reanimirati u vozilu, na kraju je umrla.

Peternel: Hitna je leš Njemice na Pašmanu ostavila na cesti

Saborski zastupnik DOMiNO-a Igor Peternel, koji je bio svjedok događaja, objavio je fotografiju tijela prekrivenog plahtom na društvenim mrežama.

"Osobno sam vidio reanimaciju u vozilu hitne. Nakon neuspjele intervencije žena je umrla, a ekipa hitne pomoći je tijelo iznijela na cestu pokraj crkve i otišla. Svjedoci kažu da je tamo ležala nekoliko sati i da su joj po tijelu hodali mravi", izjavio je Peternel.

Peternel upozorava na ozbiljne propuste sustava. "Gdje su policija i mrtvozornik. Gdje mi to živimo", upitao se saborski zastupnik. "Njezina obitelj će od ovoga napraviti ozbiljan međunarodni skandal, ovo je nečuveno", dodao je za Index.