Petak je dan za ribu, a na splitskoj ribarnici ima - svake sriće

Jutro na splitskoj ribarnici ponovno je proteklo u gužvi. Već od ranih sati brojni su građani pohrlili po svoj dio svježeg ulova, a ispred štandova se tražila riba više.

Ponuda je bila itekako bogata, pa ako još ne znate što ćete danas za ručak, splitska ribarnica nudi dovoljno inspiracije: od jednostavne pečene ribe s blitvom do brudeta ili gregade. Uz malo maslinova ulja i kap domaćeg vina, zdrav i ukusan obrok zagarantiran je.

Nutricionisti ističu da riba, bogata omega-3 masnim kiselinama, vitaminima D i B12 te kvalitetnim proteinima, ima brojne prednosti za zdravlje srca i mozga. Redovita konzumacija morske ribe preporučuje se barem dvaput tjedno.

Što je sve u ponudi, pogledajte u galeriji.