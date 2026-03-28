Pet medalja za Hrvatsku prvog dana Europskog seniorskog kupa Dubrovnik 2026

Prvog dana Europskog seniorskog kupa Dubrovnik 2026 hrvatski predstavnici osvojili su pet medalja, od čega je najsjajnije odličje, zlato, osvojila Karla Kulić (do 78 kg). Srebrne medalje osvojili su Dani Klačar (do 66 kg) i Nina Cvjetko (do 63 kg), a brončane Jana Cvjetko (do 70 kg) i Petrunjela Pavić (do 78 kg).

Uzdignutih ruku i širokog osmijeha Splićanka Karla Kulić (JK Pujanke) završila je zlatni dan u Dubrovniku. Nakon Turkinje Cicek pobijedila je i reprezentativne kolegice Niku Jakuš te Petrunjelu Pavić u polufinalu. Upravo je polufinale pokazalo koliko Kulić može. U uzbudljivoj borbi protiv Dubrovčanke Pavić, Kulić je bila aktivnija i bolje ispoštovala dogovorenu strategiju sa svojim trenerom.

U finalu je slavila protiv Libanonke Chayeb, koju je bacila na yuko i do kraja borbe uspješno obranila prednost vrijednu zlatne medalje.

"Odličan dan u kojem sam svaku borbu dobro odradila. Zlatna medalja stigla je nakon što sam promijenila kategoriju pa sam bila opuštena i neopterećena. Najteža borba bila je protiv reprezentativne kolegice Petrunjele, s kojom se odlično poznajem i često radimo zajedno, tako da je to bila baš neizvjesna borba."

Dubrovačko slavlje i medalja Petrunjele Pavić

Dubrovačko veselje zbog osvojene medalje osigurala je Petrunjela Pavić, koja je kvalitetnom borbom za broncu slavila protiv Turkinje Korkmaz. Pavić je tako svom klubu, JK Dubrovnik 1966, koji slavi veliku obljetnicu, donijela još jedan razlog za slavlje. Njezina medalja, uz proslavu 60 godina kluba, bila je dodatan razlog da se svi prisutni Dubrovčani u razgovorima prisjete osnivača kluba i legende hrvatskog i europskog juda Andrije Habulina, koji je ostvario brojne uspjehe i odgojio tisuće judaša i judašica.

Nina Cvjetko (JK Solin) odlično je ušla u turnir pobjedama nad Marokankom Zihri i Švicarkom Friden. U polufinalu je slavila ipponom nakon energičnog nastupa protiv Turkinje Karademir u kategoriji do 63 kilograma. U borbi za zlato dočekala ju je druga turska predstavnica, Habibe Ciloglu, koja je ipponom, kao i u svojoj polufinalnoj pobjedi, osvojila najsjajniju medalju.

"Dan nije najbolje završio, ali sretna sam zbog plasmana u finale, pogotovo jer mi je ovo drugi vikend zaredom da sam u finalu Europskog kupa. Imamo još stvari za unaprijediti, a prilika da to pokažemo je iza Uskrsa na Europskom kupu u Sarajevu", rekla je srebrna Cvjetko.

Obiteljsku zbirku medalja upotpunila je Jana Cvjetko (JK Black Belt - Zagreb), koja je u borbi za broncu u kategoriji do 70 kg kvalitetno dolazila do dobrog garda protiv Turkinje Kaye, a pobjednički ippon uspjela je upisati u prvoj minuti golden scorea.

U isto vrijeme kad i Jana, u borbi za broncu bila je domaća predstavnica Anđela Violić (JK Dubrovnik 1966). Slovenka Koren iskoristila je priliku u izjednačenoj borbi te ipponom osigurala medalju.

Klačaru srebro, Lovaković bez medalje

U finalu kategorije do 66 kg Dani Klačar (JK Istarski borac - Pula) borio se protiv Izraelca Gutmana kako bi odličan dan zaokružio velikim zlatom. Međutim, izraelski borac lijepim je ipponom došao do zlata, a mlađi Klačar zadovoljan odlazi iz Dubrovnika sa srebrnom medaljom. Tijekom cijelog dana radio je kvalitetan judo, a u polufinalu je slavio protiv Kazahstanca Seilkhana, u borbi u kojoj je bio pokretljiv i aktivan. Kazahstanac se za broncu borio protiv Waizeneggera, a Švicarac je slavio ipponom koji je, osim što je snažno odjeknuo, zatresao i kamere.

"Sretan sam i tužan u isto vrijeme. Nakon prošlotjedne bronce u Latviji sada srebro, što je odličan niz. Ali opet, završio sam dan porazom pa znam da je moglo bolje", iskren je bio Klačar.

U posljednjoj kategoriji dana, iznad 78 kilograma, u borbi za broncu Stella Lovaković (JK Rijeka) izgubila je od Kazahstanke Turshynakynove.

Drugi dan Europskog kupa, u nedjelju, 29. ožujka, počinje u 9 sati u dvorani Gospino polje u Dubrovniku.