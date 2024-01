PERKOVAC: "Žao mi je Martinovića kao čovjeka i kao sportaša. Neću zvati nikoga"

Hrvatska rukometna reprezentacija je sinoć u dramatičnoj završnici susreta 2. kola Europskog prvenstva odigrala 28:28 i izgubila vrijedan bod. No, osim boda izgubila je i Ivana Martinovića, kojemu je iskočilo rame zbog čega će propustiti ostatak turnira.

Izbornik Goran Perkovac je sinoć nakon utakmice odmah rekao kako misli da je Martinović otpao da bi današnji dodatni pregledi to i potvrdili. Umjesto Martinovića u momčadi ima Luku Lovru Klaricu iz Zagreba i Matea Maraša iz mađarskog MOL-a. Postojala je opcija da pozove Luku Stepančića, ali od toga je odustao.

Neće pozivati zamjenu za Martinovića

"Žao mi ga je i sa sportske i s ljudske strane. Bit će 'out' nekoliko mjeseci, ima težu ozljedu ramena i vjerojatno će morati na operaciju. Neću zvati nikoga novog, sto posto vjerujem ovim momcima, koji su ovdje. Pokazali su karakter i kvalitetu te zaslužuju puno povjerenje", rekao je Perkovac na press konferenciji dan nakon utakmice, piše Index.

Hrvatska reprezentacija u utorak u 18 sati igra zadnju utakmicu u skupini protiv Rumunjske. Hrvatskoj za prolazak skupine treba bod, a hoće li u drugi krug prenijeti jedan ili dva boda ovisi o rezultatu utakmice između Austrije i Španjolske.

Perkovčeva momčad imala je 5:1 protiv Austrije, nekoliko puta vodila je s tri i čak četiri gola prednosti, ali je u završnici dopustila Austrijancima da se vrate. Hrvatska je imala i napad za pobjedu, ali ga nije iskoristila.

"Igrali smo staromodno"

"Nakon 5:1 smo krenuli igrati neki staromodan rukomet, koji smo igrali prije. Igra jeda na jedan je rudarenje, to nema smisla. Ni meni nije jasno zašto smo prestali trčati nakon tog vodstva. Moramo jače igrati u obrani, ovo na početku je bilo preslabo, ne možemo dobivati lake golove. U napadu moramo početi igrati brže, kako smo protiv Španjolske, a mislim da to možemo i hoćemo", rekao je Perkovac i dodao:

"Nisam nešto previše gledao ždrijeb. Najgore bi bilo da s Nijemcima igramo zadnju utakmicu i da bude odlučujuća, suci sigurno to ne bi dozvolili. Iznenadilo me na ovom prvenstvu da "male" reprezentacije dobiju velike". Činjenica je da su one napredovale i to jako, jure po terenu, igra 7 na 6, Farski Otoci su to usavršili".

