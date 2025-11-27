Perišić ponovno briljirao i oborio rekord u Ligi prvaka

Ivan Perišić briljira u PSV-u. Njegov je klub u petom kolu Lige prvaka pobijedio Liverpool s 4:1. Perišić je postigao prvi gol za goste i time se upisao u povijest nizozemskog velikana i Lige prvaka.

Golom iz jedanaesterca u 6. minuti, koji je postigao sa 36 godina i 297 dana, Perišić je postao najstariji strijelac PSV-a u povijesti Lige prvaka, piše Index. Osim toga, sada je i treći najstariji igrač u povijesti natjecanja koji je u regularnom dijelu zabio iz jedanaesterca. Stariji strijelci iz kaznenog udarca u Ligi prvaka samo su Luka Modrić (37 godina i 54 dana) i Sergio Ramos (37 godina i 257 dana).

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ove sezone Perišić u 18 nastupa za PSV ima dva gola i osam asistencija. U prvaka Nizozemske došao je prošloga ljeta, tako što je Hajduku platio 200 tisuća eura za raskid ugovora. Od tada je u 53 nastupa za PSV postigao 18 i namjestio 19 pogodaka.