Perišić iznenadio odlukom, želi promijeniti klub?

Hrvatski nogometni reprezentativac, 36-godišnji Ivan Perišić, igra kao preporođen i nizozemskom PSV-u. Prošlog tjedna pojavila se vijest kako milanski Inter u svoje redove misli vratiti Ivana Perišića.

Čini se da to nije bilo samo nagađanje i 'lupetanje' medija, jer ta priča nije stala.

Doduše, vodstvo PSV-a poručilo je da će Ivan Perišić ostati u Eindhovenu, piše tportal.

Insajder Ekrem Konur pak ponovno donosi informacije o interesu Intera za povratkom hrvatskog reprezentativca.

'Perišić želi otići u Milano, ali ga je PSV spreman pustiti samo za dovoljno visoku ponudu s obzirom na to da je pod ugovorom. Odluka je, stoga, na nizozemskom klubu u kojem se 36-godišnji krilni napadač vratio nakon teške ozljede i operacije koljena'.