Perišić bi mogao postati drugi najskuplji 36-godišnjak u povijesti

Ivan Perišić mogao bi još ovog mjeseca napustiti PSV i vratiti se u svoj bivši klub, milanski Inter, a taj bi transfer, ako se ostvari, postao drugi najskuplji u povijesti za igrača od 36 godina. O tome je bilo riječi u emisiji #DoneDeal čije dijelove prenosi portal Voetbalprimeur.

Prema navodima, Perišić se želi vratiti u Inter, dok je PSV spreman na suradnju samo uz višemilijunsku odštetu. U tom kontekstu, povučena je usporedba s dosadašnjim rekorderima. Na prvom je mjestu Cristiano Ronaldo, odnosno njegov povratak na Old Trafford, piše Index.

"Ronaldo je najskuplji 36-godišnjak svih vremena. On je za 17 milijuna eura prešao iz Juventusa u Manchester United. Nakon toga dugo nema nikoga. Tu je Brad Friedel, koji je za 2.5 milijuna eura otišao u Aston Villu", ističe se.

PSV-u nije nužan novac

S obzirom na navedene iznose, zaključuje se kako bi Perišićev transfer zauzeo visoko mjesto, vjerojatno odmah do Ronalda. U analizi se zaključuje da PSV-u novac nije nužan, dok mu je Perišić kao igrač potreban. Stoga u nizozemskim medijima procjenjuju da bi odšteta mogla biti značajna jer se klubu "ne isplati pustiti Perišića za iznos od, primjerice, tri milijuna eura".

Perišić, koji će u veljači proslaviti 37. rođendan, pod ugovorom je s PSV-om i za sljedeću sezonu. Za nizozemski klub je odigrao 59 utakmica uz učinak od 21 gola i 20 asistencija i s njim slavio naslov prvaka u prošloj sezoni, a tome dodao i kup. Transfermarkt ga procjenjuje na 1.3 milijuna eura.