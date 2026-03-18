Perić prozvao Bulja: "Dok se vodi vanjska politika, Sinj propada pod nogama građana"

Gradski vijećnik Stipe Perić uputio je oštru kritiku gradonačelniku Sinja Miri Bulju, poručivši kako se grad suočava s ozbiljnim komunalnim problemima dok je fokus gradonačelnika, kako tvrdi, usmjeren na političke sukobe koji građanima ne donose nikakvu korist.

Perić je posebno upozorio na stanje u Ulici Put Petrovca, uz devastiranu Peškariju, za koju tvrdi da predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti građana, osobito starijih. "Dok gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, vodi svoju ‘vanjsku politiku’ i sudjeluje u jalovim svađama sa srpskim političarima – od kojih naš grad nema apsolutno nikakve koristi – Sinj se u stvarnosti raspada pod nogama svojih građana", poručio je Perić.

"Građani, osobito stariji, svakodnevno padaju"

Prema njegovim riječima, stanje na toj lokaciji nije rezultat slučajnosti, nego dugotrajnog zanemarivanja komunalnih problema.

"Najbolji primjer je Ulica Put Petrovca uz devastiranu Peškariju, gdje građani – osobito stariji – svakodnevno padaju i zadobivaju ozbiljne ozljede. To nije slučajnost, nego izravna posljedica nebrige, nerada i potpunog izostanka komunalnog reda", istaknuo je. Perić smatra da gradska vlast snosi odgovornost za takvo stanje te upozorava da građani koji su pretrpjeli ozljede imaju pravo tražiti naknadu štete.

Govoreći o mogućim pravnim posljedicama, Perić je ustvrdio da sudska praksa u sličnim slučajevima ide u korist građana. "Stoga javno upozoravamo kako svi građani koji su zbog nemara gradonačelnika Bulja i Gradske vlasti pretrpjeli ozljede imaju pravo na financijsku odštetu. Sudska praksa u ovakvim slučajevima jasno i dosljedno štiti građane", rekao je.

"Građani ne žive od političkih prepirki"

Na kraju je Bulju uputio izravnu poruku, pozvavši ga da se posveti komunalnim problemima i sigurnosti javnih površina. "Gradonačelniče, prestanite glumiti državnika i počnite raditi posao za koji ste izabrani. Građani ne žive od vaših političkih prepirki. Uredite Put Petrovca i sve druge opasne javne površine – odmah", poručio je Perić.

Zaključno je ustvrdio kako građani Sinja očekuju odgovornu i učinkovitu vlast. "Građani Sinja ne trebaju politički teatar, predstave ni nove šatore. Zaslužuju uređen i siguran Grad, zaslužuju odgovornu vlast", zaključio je.