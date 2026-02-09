Pere, daj mesa i kumpira!

Dok protagonisti globalnih trendova holističkog pristupa zdravoj dugovječnosti kao što je Deepak Chopra, a koji pristup uključuje posebno promišljenu prehranu, izlaze na „mailing“ listama trenutno najpopularnijeg osuđivanog luđaka, sveta nedilja popodne kod Pere je navika srećom sasvim suprotna svim mogućim globalnim trendovima. Naročito je suprotna po tome što je, u odnosu na globalne trendove, izuzetno blagotvorna i za dušu, i za tijelo.

Pero je gostionicu napravio svoj na svome, a to je u Radučiću. Radučić je seoce ni 10-ak minuta od kraljevskog grada Knina prema zapadu, u pravcu Pirovca.

Vrijedi istaknuti kako je prilaz gostionici vrlo suvremen. Reklo bi se da je „drive-in“. Naime, cesta je solidna, pa je vozilom čas posla iz oba pravca. Kad se približi Perinom imanju, ako šofer u zadnji čas skuži da mora usporiti i skrenuti, ne treba paničariti. Odvojak je komodan i ima prostrano parkiralište. Iako se čini kako kod Pere uvijek vrvi gostima, nema šanse da je na parkingu ugusto. Naime, ovdje se nije rukovodilo minimumom broja parkinga propisanog prostornim planom. Ovdje je gazda mudri seljak koji zna koliko stolova može biti puno, a da na parkingu nije gužva, pa da mu putnik namjernik ne skida Boge i Gospe s neba na rečeni parking.



Komin, peka i filozofija ne-žurbe

U prilog „drive-inu“ ide i to da se u Perinom bočnom aneksu u kojem se u kominu uvik nešto vrti, tako da se može ćalabrcnit bez prethodne najave i/ili na brzinu - nema šanse da fali za jist. Međutim, brzina se nipošto ne preporuča, ni za vozit, a kamoli za jist.

Nasuprot raznoraznim pjenicama i posteljicama s neprepoznatljivim geometrijskim tijelima, kod Pere se preporuča mesa i kumpira na ovalu površine primjerene broju čeljadi koja sidne za stol, u Pere uvik uz vrh punome. Dakle, srdačno i srčano osoblje ne pita koliko ćeš, nego šta ćeš! Osoblje je rođeno pronicljivo, pa zna koliko je gost kapacitiran i koliko je ili nije pregladnio. Primjerice, ako je bila juha, onda se podrazumijeva da će se duže sidit.



Juha bez misterija i meso s karakterom

Ako vas je potrefila goveđa juha, kao što je nas potrefila, to nipošto nije misteriozna krem juha. To je uobičajena juha u kojoj se raspoznaju komadi goveda, mrkve, kapule i svih ostalih sastojaka kojih ima u pripadajućoj sezoni, svi pristojnih dimenzija. Oće reć, dovoljno veliki da je jasno o čemu se radi, dovoljno mali da je pitka.

Meso i kumpiri se u Pere peku ispod dugačkog i širokog uredno betoniranog komina kraj kojeg je obišen čitav dijapazon dijametara peka. Ima tu i ona vrtilica janjca, ima svih mogućih „deviceova“ kojima se u kninskom kraju tradicionalno spravlja meso. Tradicija spravljanja mesa je nekoć bila potriba, danas je postala luksuz jer ko više uz kuću ima staru kužinu… Naime, stare kužine su u nas u značajnom broju domaćinstava, nažalost, postale apartmani.



Kumpiri, verdura i aristokracija svakodnevice

Kumpiri su obični domaći kumpiri oguljeni na ruke jutro prije pripreme. Zato su solidnog volumena, tek toliko speštani da je u njih ušla mast od pečenja i okusi drugog povrća s kojim su se kumpiri pekli. Dok je ovaj naš kraj bio sustav malih i velih mista i sela, ovako spravljeni kumpiri su bili svakodnevnica. Danas su također nažalost rijetkost, tako da su kod Pere postali svojevrsna aristokratska privilegija.

Radi političke korektnosti spram vegetarijanaca, vrijedi reći kako je salata (koja odlično komplementira meso i kumpire) od svake verdure friška iz vrtla i ispod noža, s domaćim začinima. Jedan suputnik vegetarijanac je naručio i brže – bolje satrao crni rižot. Koliko su Perini kuvari koncentrirani na kvalitetu, a ne na efemernosti kao što je dizajn, govori činjenica da crni rižot dolazi na crnom pjatu.

Uglavnom je sve kod Pere u Radučiću autentično, tj. na svome mistu, sve osim pogleda na realizirani vjetropark Krš – Pađene koji tu nikako ne pripada niti ikome koristi, ali šta je tu je. Da bi čovik smanjio sekiranciju nad tužnom sudbinom ovog nekoć arkadijskog krajolika, pod uvjetom da kasnije neće sist za volan, tu su Perino svjetsko bilo i crno vino. Ako se u Pere dobro pojede i još bolje zalije, a opet s pameću i razumno, sutradan će se čovik probudit zdraviji nego je ikad bio.