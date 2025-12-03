Close Menu

Pedofil mislio da dogovara sastanak s djetetom: Dočekala ga je policija

Istraga je utvrdila da je muškarac djeci slao eksplicitne fotografije i videa te ih je tražio da mu i oni pošalju takve snimke

Muškarac iz Banja Luke uhićen je na području Bijeljine zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela povezanih sa seksualnim iskorištavanjem djece putem interneta.

Istraga je utvrdila da je u dužem vremenskom razdoblju putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju stupao u kontakt s djecom.

Nakon uspostavljanja komunikacije, slao im je seksualno eksplicitne fotografije i videosnimke te tražio da mu uzvrate materijal istog sadržaja.

Prema navodima policije, osumnjičeni je dijete uporno nagovarao da se sastanu. Na dogovorenom susretu pojavio se u srijedu kada su ga policijski službenici i uhitili, prenosi Dnevnik.hr.

Policija u potrazi za dokazima pretražuje više lokacija koje koristi osumnjičeni muškarac.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
2