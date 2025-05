Pedijatrica ima super savjete ako idete u hitnu

Pedijatrica iz SAD-a podijelila je najvažnije savjete koje biste trebali znati kako bi vaš posjet hitnoj pomoći prošao što lakše. Dr. Meghan Martin, pedijatrica iz Floride, objavila je videozapis na TikToku u kojem objašnjava što treba ponijeti i kako se ponašati ako morate u hitnu pomoć.

Na svom profilu @beachgem10 često dijeli savjete o sigurnosti djece, razlaže medicinske vijesti i daje preporuke za razdoblja prehlade, gripe i viroza. Ovaj put bavila se situacijama kada vi ili vaše dijete morate u hitnu, prenosi Index.

1. Ponesite punjač za mobitel

"Dugo ćete čekati, telefon će vam se isprazniti, a mi nemamo dodatne punjače", upozorava dr. Martin.

2. Ako dolazite s djecom, ponesite tablet ili igračke

"Djeci će biti dosadno. Ponesite nešto čime će se zabaviti", savjetuje.

3. Nemojte jesti prije dolaska

Ako postoji sumnja da će vam trebati zahvat ili operacija, želudac mora biti prazan.

"Držimo vas natašte iz predostrožnosti. Ako trebate zahvat, bit ćete spremni", objašnjava doktorica.

4. Budite spremni dati uzorak urina

"Čim stignete, tražite posudicu za urin. Popijte vode prije dolaska kako biste mogli odmah dati uzorak", dodaje. To se posebno odnosi na žene jer se uzorak mokraće često traži već kod trijaže.

5. Smanjite očekivanja o brzini

Dr. Martin upozorava da kad je gužva možete čekati i više od šest sati. Prosječno čekanje traje barem jedan do dva sata, a zatim počinju pregledi i dijagnostika.

"Ako naručimo vađenje krvi, treba doći netko tko će to napraviti, uzorak ide u laboratorij, laboratorij mora obraditi podatke, unijeti ih u sustav, a mi vam onda moramo donijeti rezultate. To sve može potrajati barem 80 do 90 minuta", kaže.

Slično je i s radiološkim snimkama poput CT-a za koje je potrebno vremena.

"Na hitnoj stalno radimo više stvari odjednom. Ne znate što se događa na ostalim odjelima. Znam da se dugo čeka, ali trudimo se koliko možemo", zaključuje dr. Martin.