Pazite! Nekorištenje kacige i kršenje pravila na romobilu ili biciklu može vas koštati života… i novca

Povodom obilježavanja 6. Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa, Ministarstvo unutarnjih poslova u sklopu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa RH za razdoblje od 2021. do 2030. pokrenulo je javnu kampanju „Dva kotača nisu igračka! Sigurnost je prva zadaća.“

Cilj ovogodišnje kampanje je educirati vozače električnih romobila i bicikala o važećim zakonskim propisima, upozoriti na najčešće prekršaje te senzibilizirati opću javnost o ranjivosti ove skupine sudionika u prometu.

Broj korisnika električnih romobila i bicikala u Hrvatskoj posljednjih se godina naglo povećava. Iako među djecom nije bilo smrtno stradalih vozača električnih romobila, zabrinjava porast težih ozljeda djece i mladih. Zabrinjava i nepoznavanje pravila upravljanja ovim prijevoznim sredstvima odnosno vozilima.

Klinika za dječje bolesti u Zagrebu zabilježila je višestruko povećanje teških ozljeda, posebno ozljeda mozga zbog nekorištenja zaštitnih kaciga. Također, statistika za vozače bicikala pokazuje da je u devet mjeseci 2025. godine smrtno stradalo 14 biciklista, što je porast od 75 % u odnosu na prošlu godinu. Najčešći uzrok nesreća jest nepoznavanje prometnih propisa i nepridržavanje osnovnih pravila sigurnosti.

PRAVILA ZA SIGURNU VOŽNJU ELEKTRIČNIM ROMOBILOM

14 godina je minimalna dob za samostalno upravljanje električnim romobilom.

Kaciga je obavezna tijekom vožnje.

Vozač tijekom vožnje smije imati slušalicu samo u ili na jednom uhu, a ne u ili na oba.

Na električnim romobilu smije se prevoziti samo osoba koja njime upravlja - nema sharinga.

25 km/h je maksimalna dozvoljena brzina ovih vozila, ali je pritom potrebno brzinu prilagoditi površinama kojima se kreću i voditi računa o drugim sudionicima u prometu.

Kretati se smije biciklističkim stazama ili trakama, a ako ih nema onda površinama za kretanje pješaka, vodeći računa o drugim sudionicima u prometu.

Obavezno noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, važno je biti uočen: vozač mora biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom, a vozilo mora biti osvijetljeno.

Vozač mora upravljati romobilom tako da ne ugrožava stabilnost ni druge sudionike te ne smije skidati obje ruke s upravljača, pridržavati se za vozila ni prevoziti predmete koji ometaju upravljanje.

Pri prelasku kolnika vozač romobila mora paziti na udaljenost i brzinu vozila te prijeći tek kad je sigurno.

Ako biciklistička staza nije označena preko kolnika, vozač mora sići s električnog romobila i gurati ga kao pješak preko prijelaza ili kolnika.

PRAVILA ZA SIGURNU VOŽNJU BICIKLOM

14 godina je minimalna dobna granica za upravljanje biciklom, osim za djecu koja su u školi prošla program osposobljavanja za samostalno upravljanje biciklom u prometu na cestama, koja mogu upravljati s 9 godina.

Kaciga je obvezna za mlađe od 16 godina.

Obavezno noću, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, važno je biti uočen: vozač mora biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom, a vozilo mora biti osvijetljeno.

Kretati se smije isključivo biciklističkom trakom ili stazom, a ako ne postoje, kolnikom, što bliže desnom rubu.

Vozač tijekom vožnje smije imati slušalicu samo u ili na jednom uhu, a ne u ili na oba.

Vozač mora upravljati vozilom tako da ne ugrožava stabilnost ni druge sudionike te ne smije skidati obje ruke s upravljača, pridržavati se za vozila ni prevoziti predmete koji ometaju upravljanje.

Pri prelasku kolnika vozač bicikla mora paziti na udaljenost i brzinu vozila te prijeći tek kad je sigurno.

Ako biciklistička staza nije označena preko kolnika, vozač bicikla mora sići s vozila i gurati ga kao pješak preko prijelaza ili kolnika.

Poseban apel roditeljima

Roditelji i odrasli imaju ključnu ulogu u zaštiti djece i mladih. Električni romobili i bicikli nisu igračke, već prijevozna sredstva koja zahtijevaju znanje, odgovornost i poštivanje prometnih pravila.

Djeci mlađoj od 14 godina ne treba kupovati električne romobile. Starijoj djeci, koja smiju upravljati, ključno je objasniti osnovna prometna pravila - od toga gdje se smiju kretati, kako prelaziti kolnik pa sve do poštivanja pješaka i drugih vozača.

Najvažnije, roditelji trebaju inzistirati na nošenju zaštitne kacige. Statistika pokazuje da upravo nekorištenje kacige dovodi do najtežih ozljeda glave i mozga, osobito kod djece i mladih.

Uloga odraslih je i da budu uzor: svojim ponašanjem u prometu pokazuju djeci da sigurnost uvijek dolazi na prvo mjesto.

Dobro je znati

»Osobno prijevozno sredstvo« ili OPS je vozilo koje nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.).

»Bicikl« je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača ili koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale. „E-bicikli“ u zakonskom smislu spadaju pod „bicikle“.

Kako danas plaćate, ozljedama svog djeteta ili novcem?

KAZNE ZA PROMETNE PREKRŠAJE

30 eura

prekršaji nenošenja zaštitne kacige za vrijeme upravljanja vozilom

prekršaji nenošenja reflektirajućeg prsluka ili reflektirajuće materije, noću i slučajevima smanjene vidljivosti

prekršaji prijevoza više osoba (sharing) - na električnom romobilu kojim se smije prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom

60 eura

prekršaji upravljanja pod utjecajem alkohola

prekršaji nepoštivanja prometnih znakova u cestovnom prometu

130 eura

Ako biciklistička staza ili biciklistička traka ne postoji, električni romobili se moraju kretati po površinama namijenjenim za kretanje pješaka

Kada se kreću po kolniku dužni su pri prelasku kolnika obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja im se približavaju te kolnik prelaziti nakon što se uvjere da to mogu učiniti na siguran način.

Prije stupanja na kolnik ceste koju namjerava prijeći, biciklist je, ako preko kolnika nije označena biciklistička staza, dužan zaustaviti bicikl ili osobno prijevozno sredstvo te ga kao pješak gurati preko obilježenog pješačkog prijelaza ili kolnika.

60 eura

Ako se ne kreće biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja.