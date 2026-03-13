Pazite na novu prijevaru: iznajmljivačima stižu sumnjive uplatnice

Na adrese privatnih iznajmljivača diljem Hrvatske počele su pristizati obavijesti i uplatnice za upis u navodni "nacionalni turistički registar Republike Hrvatske".

Iz turističkih zajednica upozoravaju da iako na prvi pogled dokument djeluje službeno, iznajmljivači se nisu dužni u njega upisivati niti plaćati navedenu naknadu od 19 eura i 50 centi.

"Zabluda, prevara da se iznajmljivači navuku, uplate 20 eura kako bi došli na jednu web platformu. Ustvari da budu na popisu jednom turističkog registra kako se ustvari zove ta web stranica. Dakle, evo poziv svim iznajmljivačima da ne nasjedaju na ove uplatnice, na ove dopise koje će dobiti.

Ali ustvari kad se klikne na samu stranicu, nema opće informacija, nema opisa, sve su slike iste, tako da mislim da ne bi bilo dobro da se ni ne šalju njihovi podaci, odnosno podaci o iznajmljivačima tako nekim tvrtkama", kazala je Vesna Ferenac iz Turističke zajednice Novigrada za Novu TV.