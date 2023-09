PAZITE KAKO ODMRZAVATE MESO! Ovaj način može biti jako opasan

Ako želite pripremiti meso koje vam je trenutno smrznuto i imate nekoliko sati vremena da se odmrzne, ostaviti ga da se otapa na kuhinjskom pultu se čini kao logično rješenje.

Na taj način ne morate brinuti o nuspojavama odmrzavanja mesa u mikrovalnoj pećnici ili na drugim upitnim mjestima u kuhinji. Osim toga, na taj se način može prirodno otopiti na sobnoj temperaturi.

No, ako meso predugo odmrzavate na radnoj plohi i na nepovoljnoj temperaturi, može doći do ozbiljnih problema. Ako vam zamrznuta hrana stoji vani dulje od dva sata, to može dovesti do brzog povećanja rasta bakterija.

Opasno je i kada temperatura prethodno smrznute hrane dosegne više od 4,5°C jer se i tada u hrani mogu ubrzano razmnožavati bakterije.

Smije li se meso nakon odmrzavanja ponovno zamrznuti?

Dok je meso zamrznuto, ostat će sigurno i potencijalne bakterije u njemu će ostati uspavane, no kako se meso počne odmrzavati, bakterije će se početi aktivirati. Stručnjaci kažu da nikada ne odleđujete meso na pultu, jer nakon dva sata može postati opasno. To se vrijeme u toplim ljetnim mjesecima smanjuje na jedan sat, zbog ubrzanog rasta bakterija, piše N1.

Nije samo meso namirnica kod koje dolazi do brzog rasta bakterija tijekom odmrzavanja na pultu. Proizvodi koji sadrže također mogu predstavljati opasnost.

Ako želite odmrzavati meso na vrući ljetni dan ili bilo koji dan kada je temperatura u vašoj kuhinji viša od tek 4,5°C, možda bi bilo najbolje potražiti drugu opciju.

Sigurniji način odmrzavanja mesa

Stručnjaci preporučuju ostavljanje hrane u hladnjaku tijekom odmrzavanja, gdje će ostati pod konstantnom temperaturom koja je na ili ispod 4,5°C, dodajući da je također opasno odmrzavati meso u vrućoj vodi. Kažu da su tri najsigurnija načina odmrzavanja hrane “u hladnjaku, u hladnoj vodi i u mikrovalnoj pećnici”.

Najsigrniji način odmrzavanja mesa je u hladnjaku, iako to može potrajati dulje nego da ga ostavite da se odmrzne na pultu. Zato očistite neke od ostataka koji su tamo predugo stajali i napravite mjesta za sigurno spremanje sljedećeg obroka, i to s mnogo manje bakterija nego da ostavite meso da se odmrzava na pultu.