PAŽANIN OTKRIO SVOJ LJUBAVNI STATUS "Želio bih imati barem dvoje djece"

"Nakon uzbudljivog prvog dijela godine, napokon ću na zasluženi odmor. Bit će me svugdje - od Visa do Korčule", kaže splitski chef Ivan Pažanin kojem ide bolje nego ikada. Do kraja godine će objaviti vlastitu kuharicu, a njegov restoran i bar u centru Splita uskoro će u ponudi imati prave dalmatinske tapase. Ovaj 39-godišnji Splićanin ljubimac je žena, omiljeni član kulinarskog showa "Tri, dva, jedan - kuhaj" i strastveni Dalmatinac, piše Gloria.

Za njega kao i za svakog drugog pravog Dalmatinca, najbolja spiza je uvijek, jasno - majčina: "Tako je. A čak i moja baba i dalje fenomenalno kuha, dok je druga, pokojna baba doslovno kuhala po cijele dane. Tako smo odgojeni. Mojoj je obitelji to u krvi. Svi sjajno kuhaju. I dalje najviše volim doći k njima na ručak, tamo sam najsretniji", duhovito se osvrće chef Pažanin te otkriva kako se, kada je u pitanju prehrana, drži umjerenosti i raznovrsnosti te da ne jede kasno navečer.

"Apsolutno izbjegavam nakon 19 sati išta jesti. Strah me da se ne udebljam. Iako sam veliki ljubitelj sira, pa ako me baš uhvati glad, uzmem komad sira", otkriva i dodaje kako je u mladosti imao problema s kilogramima koje je skinuo kada je s 18 godina otišao na brod, ali u podsvijesti je i dalje "ta kilaža". Zbog toga dobar izgled održava zahvaljujući poliklinici Nova te vježbanjem.

"Ovaj je posao zaista težak, od putovanja do činjenice da je to manualan posao. Preko ljeta puno plivam, zimi treniram iako mi je to posebno mrsko. Kile se primaju lakše što sam stariji. Isto tako, ne jedem slatko, ne pijem gazirano, iako kruh i tjesteninu obožavam. I stalno se krećem. Čim stanem, dobijem u prosjeku pet kilograma", govori Pažanin koji je otkrio i da mu je srce slobodno, ali da jedva čeka ljubav i obitelj: "Želio bih imati barem dvoje djece. Ali si dajem još malo vremena".