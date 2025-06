Pavle Kalinić o koncertu Thompsona: "Sigurno će biti problema"

Pavle Kalinić, bivši šef Ureda za krizne situacije u Zagrebu i bliski suradnik pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, tijekom gostovanja na N1 televiziji govorio je o nadolazećem koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu.

Napomenuo je kako je nemoguće stvoriti idealne sigurnosne uvjete. "Gledajte, nikada ne možete stvoriti uvjete za apsolutnu sigurnost. Ja želim svim organizatorima da koncert prođe u najboljem redu. Međutim, statistički gledano, tamo će sigurno biti problema. Pogledajte koliko ima ljudi kojima pozli na dnevnoj bazi, a nisu na koncertu nego kod kuće ili na radnom mjestu", rekao je.

"Mene ne zadovoljava to što ovaj koncert nije podijeljen u njih nekoliko", dodao je. Tvrdi kako se već sada mogu vidjeti potencijalni propusti u organizaciji.

"Spominjalo se da će biti dvije, tri, na kraju pet tisuća WC-a. Čak i da ih bude pet tisuća, to neće biti dovoljno na tu količinu ljudi. Smatram da ni dva ili tri milijuna boca vode neće biti dovoljno za tu količinu ljudi", upozorio je.

"Broj od pet tisuća pripadnika snaga sigurnosti nije dovoljan"

"Najveći rizik ovog koncerta je to da se dogodi stampedo. 1989. sam bio na koncertu Riblje čorbe u Domu sportova. Tamo je krenuo stampedo i jedna curica je poginula. Bila je zgažena. Kada vam masa krene, nju ne možete zaustaviti, to će biti najveći problem koncerta na Hipodromu", naglasio je.

"Ako se netko posvađa ili potuče, to će biti problem. Zato mislim da bi trebale biti dvije kontrole na ulazu: da netko nije pijan i da nije drogiran... Moram i spomenuti da je ovaj broj od pet tisuća pripadnika snaga sigurnosti, dakle što policije što privatnih zaštitara, nije dovoljan", nastavio je.

"Turistička je sezona, ljudi će morati zaobilaziti Zagreb da dođu na more, čak imate i alternativne pravce. Smatram da je malo neodgovorno od onih koji su prvo branili koncert da su na kraju dopustili samo jedan. Ja smatram da je, kada već postoji 500.000 ljudi koji će doći, to trebalo podijeliti na više koncerata. Mislim da bi idealno bilo da ih je bilo 10, to bi onda puno bolje funkcioniralo", zaključio je.