Pavasović Visković: Ako Hajduk zaj*** protiv Dinama i Rijeke, priči je za sljedećih 7-8 godina kraj

Ljubo Pavasović Visković oglasio se na svom Facebook profilu nakon poraza Hajduka u Velikoj Gorici.

Objavu prenosimo u cijelosti.

Par dana nakon sramote u Gorici, trebalo bi nekima u svlačionici objasnit par stvari. Prva je da priliku kakvu smo imali, bojim se, nećemo imati sljedećih 7, 8 godina. Ako Agregat osvoji prvenstvo, Liga prvaka dogodine im je na izvolte. A puno je izdašnija nego do sada. Vjerojatno će se upravljački stabilizirati, HDZ će im u izbornoj godini vjerojatno početi graditi stadion, a počasni predsjednik HNS-a (i lako moguće budući Dinama) u novinama ionako Agregat opisuje kao stup HNS-a. Dakle, imamo Ligu u kojoj je svima financijski interes Agregatova dominacija - vidi pod do sada neutralni Varaždin i poklonjenih pola miliona EUR-a za slobodnog igrača - imamo sudačku organizaciju koju vodi autor najsramotnijeg suđenja u HR povijesti (Novak) i koja je prepuna Čulina, Bebeka, Lovrića i Pajača koji ni ne kriju animozitet prema Hajduku i imamo HNS koji s našim najboljim igračem pomete u reprezentaciji pod. Dakle, tikve u svlačionici morali bi shvatiti koji je trenutak jer ako zaj**u protiv Dinama i Rijeke priči je za sljedećih 7, 8 godina kraj. Sada efektivno zapravo zaostajemo 4 boda (vodstvo je samo privid) i sve ispod 6 bodova u te dvije utakmice zapravo znači kraj ove sezone....a to bi bila katastrofa za klub.