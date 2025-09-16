Paunović poručio Županiji: Podržite Grad i projekt javnog parka, a ne megalomanskog hotela na ulazu u park šumu Osejava

Na izvanrednoj konferenciji za medije gradonačelnik Makarske Zoran Paunović upozorio je na štetnost točke 14. dnevnog reda Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, zakazane za 22. rujna 2025., kojom se predviđa prodaja državne parcele uz Gradski sportski centar putem javne dražbe najvećem ponuđaču. Riječ je o prostoru na samom ulazu u park šumu Osejava, od iznimne strateške i prostorne važnosti za grad.

Gradonačelnik je naglasio da je ispred Grada Makarske u proteklih godinu dana više puta tražio sastanak sa županom i predstavnicima županijskih tijela na ovu temu, ali bez uspjeha.

„Napravili smo sve potrebne zakonske radnje i ostvarili preduvjete da se omogući prijenos vlasništva parcele na Osejavi u korist Grada, kako bismo ondje uredili sportsko-rekreacijski park kao proširenje GSC-a i stavili u upotrebu taj vrijedan prostor. Stavljanjem parcele na javnu dražbu umjesto ustupanja prostora Gradu, otvaraju se vrata privatnim interesima koji mogu trajno naštetiti Makarskoj“, kazao je Paunović.

Na parceli u pitanju postoji plan za izgradnju hotela na osam etaža uz tri podzemne od strane privatnog investitora, što bi imalo trajne posljedice po izgled i pristup Osejavi te devastiralo zadnji zeleni pojas u samom središtu Makarske.

„Nitko ne osporava pravo investitora na razvoj, ali gradnja ovakvih razmjera na ovakvoj lokaciji potpuno se kosi s dugoročnim interesom naše zajednice. Prema postojećim planovima, gotovo polovica planiranog objekta zapravo bi bili apartmani, što bi nastavilo pogubnu praksu apartmanizacije pod krinkom hotela, a sve na štetu zajednice. Grad Makarska ne traži zabranu razvoja, nego racionalno i plansko korištenje prostora. Mi predlažemo alternativu: javni sportski park otvoren svima, projekt za koji smo već dostavili idejno rješenje i kompletnu dokumentaciju, ali za to trebamo podršku Županije da nam ustupi zemljište“, poručio je Paunović.

Istaknuo je da postoji rješenje kojim se prostor može ustupiti Gradu bez dražbe, zakonski okvir omogućava prijenos zemljišta jedinicama lokalne samouprave bez naknade, ako se ono koristi za komunalne i infrastrukturne svrhe, što je upravo ovaj slučaj.

Gradonačelnik je pozvao župana Bobana da se predmetna točka povuče s dnevnog reda Županijske skupštine i da se umjesto prodaje omogući prijenos vlasništva Gradu Makarskoj, kako bi prostor služio javnom interesu i budućim generacijama, te kako bi se zaustavila devastacije zelenog prostora Makarske.

„Odluke koje se donose u idućim danima imat će dugotrajne posljedice po izgled, karakter i budućnost grada Makarske. Ne smijemo otvoriti vrata privatnim interesima na štetu javnog dobra i prirode. Građani Makarske imaju pravo na uređen, očuvan i svrhovit prostor, a to pravo branit ćemo svim raspoloživim sredstvima“, zaključio je gradonačelnik.