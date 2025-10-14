Pastirica s dalmatinskog otoka: "Ovo je poziv, a ne posao"

Na Dugom otoku živi Katica Žampera – pastirica. Svakoga dana odlazi sa svojim stadom na ispašu, u pratnji pasa, daleko od buke i užurbanosti svijeta, piše HRT.

S 23 godine odabrala stado

Kad je postala pastirica, Katica je imala samo 23 godine. U to vrijeme, žene s torbom hrane i štapom u ruci, u pratnji pasa i stada – bile su rijetkost. No Katica je znala da njezin poziv nije negdje iza betonskih zidova grada, već ovdje – među stijenama, borovima i kozama na Dugom otoku.

Danas vjeruje da se sve više mladih žena odlučuje za sličan put.

Ljudi omalovažavaju pastire

Put koji možda nije lak, ali je iskren, dubok i pun smisla. Ipak, smeta joj što društvo i dalje nerijetko gleda s podcjenjivanjem na pastire.

– Ljudi misle da je to jednostavno. A nije. Moraš znati sve – kako prehraniti kozu, prepoznati bolest, izmusti mlijeko, napraviti sir. To je težak i složen posao. A najvažnije – moraš to voljeti, poručuje Katica, ne tražeći sažaljenje, već poštovanje.

Svaki dan odlazi na ispašu. Nekoć s hrvatskim ovčarima, danas s Border Colliejima. Provede i do deset sati dnevno sa svojim kozama. Četiri sata mužnje, ostatak – sloboda. Iako sloboda u ovom poslu ne znači odmor, nego prisutnost.

Proljeće joj je najdraže – tada je trava obilna, koze zadovoljne, a ona može sjesti, udahnuti i – čitati.

Nekoć je čitala povijesne romane, a danas samo Bibliju

– Onda su mirne, lijepo pasu, ja mogu čak malo i čitati, mogu se odmoriti, poručila je Katica.

Nekoć su to bili povijesni romani. Danas, kaže, čita samo Bibliju. Ne zna točno zašto se to promijenilo, ali zna da joj ta tiha, sveta riječ na ispaši znači više od bilo koje priče.

– Samo Bibliju. Ništa drugo mi više ne paše, ne znam zašto, dodala je.

Koze su, kaže, kao ljudi. Pametne, tvrdoglave, znatiželjne. Znaju testirati tvoje granice. Ako si blag – zaskočit će te. Ako si strog – povući će se.

Zato moraš biti i nježan i čvrst, ali uvijek osjećajan.

– Kad ih zagrliš, stopiš se s njima, opisuje njezina kći Petra Žampera Burmaz, koja je uz majku odrasla među kozama, stijenama i mirom.

I u toj tišini stada, Katica je pronašla svoj mir.