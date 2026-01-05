Pas teško ozlijeđen zračnom puškom, policija prijavila osumnjičenog

U petak, 2. siječnja 2026. godine zaprimljena je kaznena prijava vezano uz kazneno djelo Ubijanje ili mučenje životinja počinjeno na području Trilja 27. prosinca 2025. godine kada je vlasnik u boksu uočio ozljedu na glavi svog psa nastalu najvjerojatnije korištenjem zračne puške.

Psa je odveo veterinaru koji mu je pružio pomoć i izvadio dva streljiva. Nakon zaprimljene prijave, policijski službenici Policijske postaje Sinj proveli su kriminalističko istraživanje i utvrdili postojanje osnovane sumnje da je 43-godišnji muškarac počinio kazneno djelo radi čega će protiv njega biti podnesena kaznena prijava.

U sklopu kriminalističkog istraživanje provedena je pretraga doma, pronađena je zračna puška koja je od 43-godišnjaka oduzeta.