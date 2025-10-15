Pas Halida Bešlića nakon njegove smrti ne može ni jesti ni piti

Nakon smrti legendarnog pjevača Halida Bešlića, tuga je zavladala ne samo među njegovim brojnim obožavateljima, prijateljima i kolegama, već i među onima koji su mu bili najbliži – pa i među njegovim životinjama. Posebno je dirljiva priča o njegovom psu Bendži, koji već danima odbija jesti i piti otkako je ostao bez svog vlasnika.

Bendžo, star 15 godina, živi kod Halidovog motela, gdje se sada brine o njemu Halidov dugogodišnji vozač i prijatelj Vlado Pejić. Upravo on je za Face TV ispričao koliko je pas vezan za preminulog glazbenika.

“Halid mu je bio sve”

“Bendžo je s Halidom bio odanih 15 godina. Halid ga je pronašao kao napuštenog psa i donio ovdje, mi smo ga othranili. Halid ga je hranio, pazio, bio mu je sve. Danas jedva hoda, a otkako je Halid preminuo – ne jede, ne pije, ne želi ništa”, ispričao je Pejić.

Dodao je kako su već nekoliko veterinara ponudila pomoć, čuvši da je pas prestao uzimati hranu. “Kažu da će doći, pokušati mu pomoći koliko god mogu. Ali on kao da je odlučio tugovati do kraja.”

“Svaki dan nas je dočekivao”

Vlado je opisao koliko je Bendžo bio dio svakodnevice oko motela: “Svako jutro nas je dočekivao na parkingu, znao je točno gdje stajemo s autom. Nije se micao dok ga ne pomiluješ. Halid je znao reći – ‘to je moj Bendžo, on ide svuda sa mnom’.”

Ljudi mu donose hranu, ali on odbija

Brojni prolaznici koji ovih dana dolaze do motela pokušavaju prići psu i ponuditi mu hranu, ali Bendžo ih izbjegava. “Šeta okolo, ali ne jede. Kao da čeka samo jednog čovjeka”, kažu oni koji su ga vidjeli.

“S njim je svaki dan bio nova priča”

Halidov vozač prisjetio se i zajedničkih godina provedenih uz pjevača. “Dva desetljeća smo svaki dan bili zajedno. S njim nikad nije bilo računice, sve što je radio – radio je pošteno. Takav je bio Halid – istinit, jednostavan i pravedan”, rekao je Vlado kroz suze.