Pas bez nadzora ušao na privatni posjed i usmrtio životinje

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje su dovršili kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom, potvrdivši sumnju u počinjenje prekršaja.

Naime, utvrđeno je da je dana 15. siječnja, u jutarnjim satima, na području općine Oriovac, pas bez nadzora (u vlasništvu 58-godišnjaka) ušao na privatni posjed 61-godišnjaka te usmrtio više domaćih životinja.

Policijski službenici su 58-godišnjaku, sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira (nedržanje životinje pod nadzorom), uručili obavezni prekršajni nalog, te dostavljaju izvješće veterinarskoj inspekciji.