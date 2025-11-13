Close Menu

Parni valjak sutra na glavnom trgu povodom Dana grada Trogira

Sutra se slavi

Povodom obilježavanja Dana grada Trogira, sutra će na glavnom gradskom trgu nastupiti legendarna rock grupa Parni valjak. Koncert počinje u 20:00 sati, a očekuje se velik odaziv publike i slavljeničko raspoloženje na ulicama Trogira.

Uoči koncerta, u 19:30 sati bit će organizirano davanje izjava za medije u uredu Turističke zajednice grada Trogira, na adresi Trg Ivana Pavla II/1. 

Organizatori poručuju kako se vesele zajedničkom slavlju i pozivaju građane i goste da se pridruže koncertu i proslavi: „Na dobro Vam došla Stivanja!”

