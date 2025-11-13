Parni valjak sutra na glavnom trgu povodom Dana grada Trogira

Povodom obilježavanja Dana grada Trogira, sutra će na glavnom gradskom trgu nastupiti legendarna rock grupa Parni valjak. Koncert počinje u 20:00 sati, a očekuje se velik odaziv publike i slavljeničko raspoloženje na ulicama Trogira.

Uoči koncerta, u 19:30 sati bit će organizirano davanje izjava za medije u uredu Turističke zajednice grada Trogira, na adresi Trg Ivana Pavla II/1.

Organizatori poručuju kako se vesele zajedničkom slavlju i pozivaju građane i goste da se pridruže koncertu i proslavi: „Na dobro Vam došla Stivanja!”