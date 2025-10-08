Parni Valjak stiže u Trogir za Dan grada i blagdan svetog Ivana

Turistička zajednica grada Trogira poziva sve građane i posjetitelje na veliki koncert legendarnog benda Parni Valjak, koji će se održati u sklopu proslave Dana grada Trogira i blagdana svetog Ivana Trogirskog.

Koncert će se održati 14.11.2025. s početkom u 20:00 sati na Trgu Ivana Pavla II u Trogiru. Ulaz je slobodan.

Jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih rock bendova s ovih prostora donosi nezaboravan glazbeni doživljaj uz najveće hitove koji su obilježili generacije – "Sve još miriše na nju", "Lutka za bal", "Ugasi me", "Zastave" i mnoge druge.

Ovaj koncert dio je bogatog programa manifestacije Stivanja 2025., kojom Trogir tradicionalno slavi svog zaštitnika i Dan grada kroz niz kulturnih, zabavnih i glazbenih događanja.

Dođite i zajedno s nama proslavite Stivanju uz vrhunsku atmosferu i legendarni Parni Valjak!