Paprena kazna: Zaustavili ga pa otkrili dva ozbiljna prekršaja

U petak, 27. veljače u 12.50 sati u Kukljici na otoku Ugljanu policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar zaustavili su 43-godišnjaka koji je upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozilom upravlja za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Provedenim alkotestiranjem, vozaču je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,91 g/kg.

Policijski službenici su vozača isključili iz prometa te mu je izdan Prekršajni nalog uz ukupnu novčanu kaznu od 1.710,00 eura.