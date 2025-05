Paola (17) maturantu spasila život: "Ležao je u blatu, ruke i usta su mu bili plavi i jedva je disao"

Protekloga petka stotine maturanata slavile su kraj svoga srednjoškolskog obrazovanja. I u Bjelovaru je, unatoč upornoj kiši i za svibanj hladnom danu, vladala slavljenička atmosfera. Učenici su u velikoj povorci prošli ulicama grada te feštu nastavili uz glazbeni program na popularnom ''betoncu'' kod IV. osnovne škole. Bio im je osiguran glazbeni program i šator u koji su se mogli „sakriti“ od kiše jer mnogi su zbog nevremena bili potpuno mokri.

Upravo zbog hladnoće, kiše, umora i vjerojatno pokoje čašice alkohola kojom su se maturanti odlučili počastiti, došlo je do incidenta koji je samo zahvaljujući pribranosti mlade Bjelovarčanke Paole Poljan (17), prošao s pozitivnim ishodod, piše Moj portal.

Naime, jednom maturantu naglo je pozlilo, a sasvim slučajno uočila ga je Paola koja se, srećom, nije pravila kao da je sve u redu.

Ležao u blatu

- Dečko je sjedio na betonskom rubnjaku, a oko njega su bile četiri djevojke. Pitala sam ga je li dobro, no nije mi ništa odgovorio. Došla je i njegova sestra koja je rekla da će uskoro po njega doći majka i da će biti u redu. No, kada sam izašla iz WC-a, ponovno sam se uvjerila da ne izgleda dobro. Ruke i usta su mu bili plavi i jedva je disao. Stavila sam mu prste ispred nosa i vidjela da nema izdisaja ili je bio jako slab. U tom trenutku je pao na leđa, pa sam ga brzo okrenula na bok i rekla njegovoj sestri da zove mamu da se požuri, a drugoj sam curi koja je stajala pored rekla da odmah zove hitnu pomoć. Svojoj sam prijateljici rekla da ode po dečke iz osiguranja. Za to vrijeme skinula sam mu mokru jaknu jer smo cijeli dan bili na kiši pa je bio skroz mokar. Pokrila sam ga s drugom jaknom i tražila gdje još mogu nešto pronaći s čime bi ga mogla ugrijati, utopliti…, priča nam Paula tijek događaja nalik filmskoj sceni i dodaje kako je govorila nesretnom mladiću da pljuje sve iz usta.

Kako kaže, bio je u nekom polusvjesnom stanju. Vjeruje da ju je čuo, no nije imao snage odgovoriti.

- Kada sam mu primila ruku, nije ju mogao držati, već je padala dolje. Djelovao je oduzeto. Ruke i usta su mu bili potpuno plavi, ljubičasti. Povisila sam mu glavu i tako smo čekali pomoć. Bili smo doslovno svi mokri i u blatu. Okupilo se mnoštvo maturanata, neki su paničarili, drugi gledali što da rade da pomognu. A onda je došla njegova mama. Njezin pogled nikada neću zaboraviti, prisjeća se Paola tih teških trenutaka. Za sve, a najviše za jednu mamu.

Tražila ju je...

Nakon dolaska hitne pomoći, Paola i majka od mladića kojemu je pozlilo, izgubile su kontakt, no zahvalna majka istoga dana kasnije, potrudila se doći do djevojke koja je pokazala nevjerojatnu smirenost, sabranost i koja je djelovala točno prema pravilima struke kako bi spasila jedan život. Život njezinoga sina.

- Svašta se toga dana dogodilo! Naposljetku je sve dobro završilo, a samo se nadam da će moj sin iz svega ovoga izvući pouku, ovim riječima započeli smo razgovor s majkom koja je toga dana proživjela pravi pakao. Zahvalna je, kaže nam, najprije mladiću imena Ivan koji je njezinoga sina odvukao iz mase kada je vidio da mu nije dobro.

To je vidjela kćer koja ju je odmah zvala da dođe. A potom je zahvalna Paoli koja je kasnije učinila sve da njeno dijete bude dobro do dolaska hitne pomoći.

Istinski heroj

- Kada sam došla, najprije sam vidjela da on leži u blatu! Paula je prepoznala da mu nije loše samo od alkohola već da je pothlađen. Učinila je sve da ga ugrije, bila je kao mali anđeo čuvar, pazila je na svaki detalj. Ne znam kada sam ranije u životu osjetila toliko dobre energije od neke osobe kao toga dana od Paole. Ona je i mene tješila, pazila i na moju kćerku koja je bila zabrinuta, govorila nam je da će sve biti u dobru. Nevjerojatno koliko pozitivno dijete!, u superlativu priča majka za djevojku koja se iskazala kao istinski heroj.

- Ta djeca, Ivan i Paula, zaslužuju svaku pohvalu. Zbog njih naš svijet je bolje mjesto, zaključuje majka.

Paula nam je priznala koliko joj je ta žena zahvalna što je postupila odgovorno.

- Rekla mi je da sam njezin heroj! Da sam se našla u pravom trenutku na tom mjestu i da sam joj spasila dijete. Drago mi je da je sve tako dobro završilo. Sestrična mi je medicinska sestra pa možda tako znam što točno napraviti, priča Paula kojoj je drago da je mladić sada dobro. On je naime, primio tri boce infuzije i bio je pothlađen. Istoga dana već je pušten kući. Srećom, bez posljedica.