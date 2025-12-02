'Pao' splitski diler, policija zaplijenila gotovo 3 kilograma amfetamina i druge droge

Jučer su policijski službenici realizirali još jedno uspješno kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo zapljenom znatne količine droge, posebno droge amfetamin tako zvane „speed“

Policijski službenici Druge policijske postaje Split su jučer području Splitu postupali prema 32-godišnjem muškarcu za kojeg je postojala sumnja da posjeduje drogu namijenjenu daljnjoj preprodaji.

Tijekom pretrage stana koja je provedena temeljem sudskog naloga policijski službenici pronašli su i oduzeli: 2 kilograma i 492 grama amfetamina, 524 grama hašiša, 36 grama kokaina, šest pakiranja sa sporama psilocibinskih gljiva, jedna šprica s tekućinom koja također sadržava psilocibinske gljive te digitalna vaga za precizno mjerenje koja je korištena za vaganje droge.

Muškarac je uhićen, a provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.