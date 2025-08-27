'PAO' JOŠ JEDAN DILER: Splitska policija spriječila preprodaju kokaina! Pronađena droga i 26.000 eura

Zajednički tim policijskih službenika PU splitsko-dalmatinske u kojima na suzbijanju zlouporaba droge rade policijski službenici Službe kriminaliteta droga i policijski službenici iz policijskih postaja dovršili su još jedno značajno kriminalističko istraživanje i spriječili muškarca u namjeri daljnje preprodaje kokaina.

Operativnim radom na terenu postojala je sumnja da muškarac na području Makarske posjeduje kokain radi daljnje preprodaje. Jučer nakon što je krenula realizacija istraživanja, policijski službenici zaustavili su 46-godišnjaka i od njega oduzeli manju količinu kokaina.

Obavljena pretraga doma, podruma i drugi prostorija

U sklopu kriminalističkog istraživanja temeljem naredbe suda policijski službenici su zajedno s vodičem službenog psa za detekciju droga obavili pretraga doma, podruma i drugih prostorija koje 46-godišnjak koristi.

U podrumu su policijski službenici pronašli dvije vage za precizno mjerenje s tragovima droge kokain, u kući je pronađeno 26 grama kokaina, a u ormariću kojega muškarac koristi na radnom mjestu policijski službenici su pronašli 1.613 grama droge kokaina pakiran u sedam paketa različite težine, a uz drogu je pronađeno i preko 26 tisuća eura za koji novac postoji opravdana sumnja da je od preprodaje kokaina.

Ukupno je pronađeno 1.639 grama droge kokain.

Muškarac je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje nakon čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.