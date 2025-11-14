Pao još jedan diler: Policija mu u kući našla gljive, marihuanu, kokain, ecstasy...

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom i 31-godišnjakinjom osumnjičenima za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u četvrtak, 13. studenog, obavljena je pretraga stana u kojem osumnjičeni borave. Tijekom pretrage od 31-godišnjaka je oduzeto:

- 25 grama marihuane

- jedna metalna kutija s tragovima psilocibinskih gljiva (36 g)

- dvije PVC vrećice sa sadnicama psilocibinskih gljiva (1.800 g i 1.850 g)

- jedan PVC smotuljak marihuane (1,65 g)

- četiri PVC smotuljka ketamina (ukupno 83,8 g)

- 45 PVC smotuljaka kokaina (ukupno 94,6 g)

- 97 tableta MDMA („ecstasy“)

- digitalna vaga za precizno mjerenje i veći novčani iznos

Od 31-godišnjakinje je oduzeta jedna ručno motana cigareta („joint“) težine 0,3 g.

Nakon provedene istrage, 31-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, dok se protiv 31-godišnjakinje podnosi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.