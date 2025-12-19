Pao je rekord prvenstva - Igrač Splita ubacio 40 poena

Košarkaši Splita opravdali su ulogu favorita u 12. kolu prvenstva Hrvatske te su u gostima svladali Samobor s uvjerljivih 122:86 (29:27, 26:25, 26:18, 41:16).

U prvom dijelu susreta dominirali su napadi, a nakon dvije četvrtine Split je imao tek minimalnu prednost (55:52). Splićani su u trećoj dionici podigli razinu igre, postupno se odvojili od domaćina i uoči posljednjih deset minuta poveli s 81:70.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ključni trenutak utakmice dogodio se početkom završne četvrtine, kada je Split serijom 11:0 pobjegao na 92:70 i praktički riješio pitanje pobjednika. U posljednjoj dionici gosti su ubacili čak 41 poen, potpuno slomivši otpor Samobora.

Junak susreta bio je Antonio Jordano, koji je odigrao jednu od najboljih individualnih utakmica sezone. Ubacio je 40 poena uz impresivnih 11/15 za tricu, čime je postavio novi rekord prvenstva Hrvatske. Dosadašnji rekord držali su Vranković u dresu Splita i Rok Stipčević u dresu Cibone, obojica s po deset pogođenih trica protiv Zadra. Jordano je tome dodao i pet skokova te dvije asistencije.

Zapažen je bio i Jacob Stephens s 21 poenom i 11 skokova, dok je kod Samobora najbolji učinak imao Dino Cinac, koji je susret završio s 25 poena i četiri skoka.

Nakon ovog kola Split je i dalje na vrhu ljestvice s omjerom 11 pobjeda i jednim porazom, dok Zadar, uz utakmicu manje, ima omjer 10-1. Zabok je treći s 7-4, Cibona ima 6-5, Samobor 6-6, a omjer 5-6 imaju Dubrovnik, Alkar i Kvarner 2010.