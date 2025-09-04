Pao dogovor Koalicije voljnih, među njima Hrvatska! 26 zemalja slat će trupe u Ukrajinu: "Moramo je pretvoriti u čeličnog dikobraza"

U Parizu na sastanku Koalicije voljnih sudjeluje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kao i posebni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff. Glavna tema i ovoga puta su sigurnosna jamstva za Kijev u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom.

26 zemalja šalje vojsku

"Kao oblik jačanja mira, 26 zemalja obvezalo se rasporediti trupe u Ukrajini, gdje će biti prisutne na kopnu, moru ili u zraku", rekao je Macron novinarima, stojeći uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija u Elizejskoj palači u Parizu.

Francuski predsjednik nije rekao koje su to zemlje ponudile svoje trupe, ali zna se da su Francuska i Velika Britanija među njima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odluku je nazvao pobjedom, a Macron je ponovio da međunarodne trupe neće biti raspoređene u kontaktnim područjima već u geografskim područjima koja se trenutno definiraju.

Dodao je i da će konkretan američki doprinos biti preciziran u nadolazećim danima, nakon što su europski čelnici i ukrajinski predsjednik održali poziv s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Čelični dikobraz

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da postoji odlučnost ukrajinske vojne snage učiniti toliko jakima da postanu čelični dikobraz neprobavljiv za sadašnje i buduće agresore.

"Moramo Ukrajinu pretvoriti u čeličnog dikobraza, neprobavljivog za sadašnje i buduće agresore. To znači stalne oružane snage koje su snažne, dobro opremljene i moderne", izjavila je von der Leyen, dodajući da je današnji sastanak donio konkretne rezultate.

"Danas se 26 zemalja obvezalo na takve snage za uvjeravanje, u kontekstu prekida vatre ili mirovnog sporazuma, 26 zemalja spremno je rasporediti snage na kopnu, u zraku ili na moru", rekla je von der Leyen, ne navodeći o kojim je zemljama riječ.