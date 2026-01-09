Pao dogovor Hajduka i Intera, na Poljud stižu milijuni

Inter gradi obranu za godine koje dolaze. Dok je otkup Manuela Akanjija već praktički zaključen, talijanski velikan istodobno završava posao oko jednog od najtalentiranijih hrvatskih braniča – Branimira Mlačića iz Hajduka.

Švicarski reprezentativac Akanji bit će otkupljen od Manchester Cityja za 15 milijuna eura, bez obzira na to hoće li Inter osvojiti naslov prvaka. Branič je ove sezone postao ključna figura obrane momčadi Cristiana Chivua, posebno nakon što je preuzeo ulogu središnjeg stopera, gdje je pokazao iznimnu sigurnost, tehniku i liderske kvalitete.

„Sretan sam u Interu. Ovdje se osjećam odlično i nadam se da ću ostati i sljedeće sezone. Kao centralni branič mogu kontrolirati igru, i to mi jako odgovara“, poručio je Akanji, koji je u Serie A nastupio u svakoj utakmici otkako je stigao u Milano.

Njegova stabilnost omogućila je Interu da bez pritiska razmišlja o budućnosti, jer se sve više nazire rastanak s iskusnim Francescom Acerbijem i Stefanom de Vrijom. Upravo zato Akanji postaje temelj nove obrane, a klub sada traži mlađeg partnera koji bi uz njega mogao rasti.

Hajduk i Inter dogovorili Mlačića – ostaje u Splitu do ljeta

U tom kontekstu Inter je postigao potpuni dogovor s Hajdukom oko transfera Branimira Mlačića. Kako piše Tuttosport, preostaje još samo da se 18-godišnji stoper i njegov budući klub usuglase oko osobnih uvjeta, što se smatra formalnošću.

Odšteta koju će Hajduk dobiti iznosi pet milijuna eura, a posao je praktički zaključen. Iz utrke su ispali Barcelona i Marseille, koji su također bili ozbiljno zainteresirani, ali je Inter na kraju bio najkonkretniji.

U posljednji trenutak došlo je do važne promjene u planu. Iako je prvotna ideja bila da Mlačić odmah ode u Italiju i nastupa za Interovu U-23 momčad, odlučeno je da će do kraja sezone ostati na posudbi u Hajduku. To je ishod koji zadovoljava sve strane – samog igrača, njegove zastupnike, ali i trenera Gonzala Garcíu, koji Mlačića smatra ključnim dijelom svoje momčadi.

Mladi stoper tako će imati priliku nastaviti s razvojem u seniorskom nogometu i u okruženju koje poznaje, dok će Inter već sada imati osiguranog braniča koji bi od ljeta mogao biti uključen u širi plan prve momčadi.

Inter gradi novu obranu

Interov plan je jasan – Akanji kao iskusni lider i Mlačić kao projekt za budućnost trebali bi postati okosnica nove obrambene linije. Uz mogući odlazak De Vrija i Acerbija, talijanski velikan već sada postavlja temelje za smjenu generacija.

Za Hajduk, pak, ovaj transfer predstavlja jedan od najznačajnijih izlaznih poslova posljednjih godina, a Mlačiću priliku da krene putem najvećih europskih stopera – od Splita do San Sira.