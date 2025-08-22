'PAO' DILER U DUGOM RATU Pretragom stana pronađen kokain i hašiš

Policijski službenici Policijske postaje Omiš dana 20. kolovoza 2025. godine oko 16:15 sati postupali su temeljem naloga za pretragu doma i drugih prostorija koji je izdao sudac istrage Županijskog suda u Splitu. Nalogom je bila obuhvaćena pretraga doma i drugih prostorija na području Općine Dugi Rat koje koristi 48-godišnji muškarac, zbog sumnje da se bavi preprodajom droge.

Po dolasku na adresu, muškarac je pokušao pobjeći pružajući aktivan fizički otpor radi čega su policijski službenici nad njim uporabili sredstva prisile, nakon čega je stavljen pod nadzor. Dvojica policijskih službenika lakše su ozlijeđena.

Tijekom provedene pretrage pronađeno je 138,67 grama kokaina i 23,85 grama hašiša. Muškarac je uhićen i doveden u policijsku postaju radi provođenja kriminalističkog istraživanja te je zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Prisila prema službenoj osobi predan pritvorskom nadzorniku.