Pao diler na Hvaru

Policijski službenici Policijske postaje Hvar, u suradnji sa službenicima Službe kriminaliteta droga, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjim muškarcem s, zbog osnovane sumnje da je počinio dva kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, opisano u članku 190. st.2. Kaznenog zakona.

Na temelju naloga suda, provedena je pretraga stana i drugih prostorija koje muškarac koristi te je pronađeno i privremeno oduzeto:

• 45,3 grama kokaina,

• 119,5 grama droge marihuane,

• 1,3 grama hašiša,

• digitalna vaga za precizno mjerenje s vidljivim tragovima kokaina,

• 6.000,00 eura i 400,00 američkih dolara, za koje postoji sumnja da potječu od prodaje droge.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 46-godišnji muškarac nabavio i posjedovao drogu namijenjenu neovlaštenoj prodaji čime je počinio kaznena djela i nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku.