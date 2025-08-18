'Pao' Balkanski kartel usred Karibskog mora: Na brodu više Hrvata i nevjerojatna količina kokaina

Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) Srbije u suradnji s policijskim i vojnim agencijama SAD-a i Velike Britanije zaplijenili su 4,8 tona kokaina u vodama Martinika.

Zaustavljanjem i pretragom broda "Galexyr" pronađeno je 4841 kilogram kokaina, raspoređenih u 153 bale.

Na brodu je zatečeno 11 osoba, pretežno državljana Hrvatske i Crne Gore, kao i V. Đ. (1984.), državljanin Republike Srbije kojem je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru.

Pretraživali tegljač danima

Brod "Galexyr" je tegljač specijaliziran za transport cementa, a njegova pretraga trajala je nekoliko dana.

V. Đ. je član Balkanskog kartela i vlasnik kompanije "VTS-Maritime Consulting" koja se bavi angažiranjem pomoraca za prekookeanske brodove, dok je i sam pomorac s dozvolama za upravljanje različitim plovilima.

Veza s likvidacijama?

Postoji sumnja da je ova zapljena kokaina povezana s nedavnim trostrukim ubojstvom u Boliviji članova Balkanskog kartela, državljana Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske, objavio je Telegraf.rs.

Akcija je izvedena uz međuagencijsku, regionalnu i međunarodnu koordinaciju i suradnju u borbi protiv organiziranog kriminala.

Podsjetimo, u likvidaciji u Boliviji navodno je smaknut Marco Skerbec, Riječanin rođen 1992. godine, kojem se 8. kolovoza gubi svaki trag u Južnoj Americi. Kako je objavio Jutarnji list, likvidiran je u Santa Cruzu u Boliviji zajedno s državljaninom Srbije Miljanom Đekićem (38) iz Niša i Dejančem Lazarevskim (43) zvanim Makedonac, koji je kod sebe imao bugarsku putovnicu.

Skerbec, s obzirom na to da je bio na tjeralici, imao je lažni identitet i moguće je da je upravo on imao kod sebe isprave na ime Vanja Milošević jer je navodno imao nekoliko lažnih identiteta pod kojima je boravio u Boliviji.