Palacina domaćin tribine “Vukovar gori u nama”: Književnost kao čuvar sjećanja

U sklopu Mjeseca hrvatske knjige i obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, sinoć je u sinjskoj gradskoj dvorani Palacina održana književna večer i tribina pod nazivom “Vukovar gori u nama”.

Tijekom večeri svoj je književni opus predstavila splitska autorica Branka Smoje, a u programu su sudjelovali i sinjski srednjoškolci te predavači prof. Marko Duvnjak, dr. sc. Anita Šimić Bitunjac i prof. Branimir Romac.

Događaj je organizirala Udruga za razvoj lokalne zajednice Sinj, uz pokroviteljstvo Splitsko-dalmatinske županije. Tribina je okupila brojne posjetitelje koji su se prisjetili stradanja Vukovara te kroz književnost i razgovor promišljali o važnosti sjećanja i kulturnog nasljeđa.