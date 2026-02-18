'Pala' dvojica dilera: U stanu pronađen amfetamin, oglasila se splitska policija

Policija PU splitsko-dalmatinske dovršila je još jedno kriminalističko istraživanje vezano uz suzbijanje zlouporaba droga nad tri osobe.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 30-godišnjak počinio kaznena djela Nedozvoljena proizvodnja i promet drogama i Omogućavanje trošenja droga, dok je u odnosu na 37-godišnjakinju utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo Omogućavanje trošenja droga.

Naime, tijekom istraživanja u stanu 37-godišnjakinje nalazio se 30-godišnji muškarac od kojeg je policija oduzela 44,7 grama droge amfetamin koja se nalazila u tri pakiranja, 0,4 grama droge metamfetamin, kao i digitalnu vagu za precizno mjerenje. Također, u stanu se nalazio i 53-godišnjak od kojeg je oduzeto 0,25 grama droge amfetamin koji će biti prekršajno prijavljen na temelju Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

Nakon dovršenog istraživanja 30-godišnjak i 37-godišnjakinja će biti predani pritvorskom nadzorniku.