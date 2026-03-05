Pakoštane su i ove godine domaćin slatko slane trail avanture

Otvorene su prijave za 7. dm Pakoštane Trail, jedinstvenu trail utrku koja će se 11. travnja 2026. održati u Pakoštanima. Staze koje spajaju more i jezero, plavo i zeleno, slatko i slano i ovog će proljeća okupiti trkače iz cijele Hrvatske na jednoj od najupečatljivijih prirodnih pozornica Dalmacije.

Smještena na uskoj prevlaci između Jadranskog mora i Vranskog jezera, utrka sudionicima pruža poseban doživljaj trčanja kroz dva različita, ali jednako impresivna krajolika. Posebna atrakcija je greben Čelinke s kojeg se s jedne strane pruža pogled na smaragdno zeleno Vransko jezero, a s druge na morsko plavetnilo i pakoštanski arhipelag. Utrka će se održati 11. travnja 2026., sa startom u 10 sati, a start i cilj nalaze se uz more u Pakoštanima.

Sudionici mogu birati između dvije utrke. Slatka, duga 7,5 kilometara sa 150 metara uspona, vodi uz more i maslinike, penje se do vidikovca Čelinka te se vraća obalnom stazom prema Pakoštanima. Svojim kratkim formatom utrka je prilagođena početnicima i rekreativcima koji mogu uživati u prekrasnom krajoliku u nešto sporijem tempu, dok je izazovan krševiti teren u kombinaciji s ugodnim, dobro utabanim i trčljivim stazicama dovoljno dinamičnan i za iskusnije trkače. Slana utrka, duga 17 kilometara s 240 metara uspona, odvaja se od Slatke nakon grebena Čelinke i spušta do same obale Vranskog jezera, spajajući tako dva potpuno različita vodena svijeta. Slijedeći staze i stazice kroz šaš, maslinike i borovu šumu ponovo izlazi na more u Dragama i vraća se šumovitim stazama prema cilju u Pakoštanima.

Najmlađima je namijenjen dm Mali trk, najslađa dječja utrka kroz staru jezgru Pakoštana koja svake godine donosi najviše emocija i navijačke atmosfere.

Ove godine Pakoštane Trail je treća postaja Happy Trail Lige, najveselije serije trail utrka u Dalmaciji i šire. Liga je stvorena iz želje da trkačima pruži priliku za istraživanje najljepših dijelova Hrvatske kroz sport, radost i zajedništvo, u što se naša utrka savršeno uklapa.

Dodatnu dimenziju Pakoštane Trailu daje i posebna pažnja prema prirodi i okolišu, koju organizatori promiču i njeguju još od prvog izdanja utrke. Na okrijepnim stanicama se ne koristi jednokratna plastika, staze su označene biorazgradivim trakama koje se višekratno upotrebljavaju, a trkače se motivira da nose svoje čaše i boce za vodu. Sudionici se također mogu uključiti i u plogging opciju, kombinaciju trčanja i sakupljanja otpada.

Uz atraktivne staze, sudionike očekuje prepoznatljiva gostoljubivost domaćina, bogati startni paketi i domaća atmosfera zbog koje se mnogi trkači iz godine u godinu vraćaju u Pakoštane.

Svi ljubitelji trčanja i prirode pozvani su da 11. travnja postanu dio slatko slane trail priče u Pakoštanima.

Prijave su otvorene na: https://shorturl.at/UOdTZ

Više informacija o utrci dostupno je na službenoj stranici te na društvenim mrežama dm Pakoštane Traila.